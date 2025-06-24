Інтерфакс-Україна
Події
10:26 24.06.2025

Трамп сподівається, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно

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Трамп сподівається, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно

Президент США Дональд Трамп вірить, що Ізраїль та Іран більше ніколи не відновлять військові дії, повідомляє телеканал NBC News.

"Я думаю, що перемир'я не обмежене за часом. Воно триватиме вічно. (...) Я не думаю, що коли-небудь вони знову почнуть стріляти один в одного", - заявив президент в інтерв'ю телеканалу.

Американські ЗМІ наводять у вівторок слова високопоставленого чиновника з Білого дому про те, що Трамп напередодні подзвонив прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу і попередив, що конфлікт необхідно негайно завершити.

"Більше жодної війни, жодних бойових дій. Іранці серйозно ослаблені", - навів співрозмовник журналістів слова Трампа.

У повідомленні наголошується, що під час переговорів Трамп спілкувався з ізраїльською стороною з Овального кабінету безпосередньо, тоді як члени його ради нацбезпеки передавали послання в Іран за допомогою посередників.

Спочатку президент США переконав ізраїльського прем'єра погодитися на перемир'я, потім рада нацбезпеки сповістила про це Іран і закликала теж погодитися на припинення бойових дій.

У ніч на вівторок Трамп повідомив про набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Пізніше це підтвердив Нетаньягу, зазначивши, що Ізраїль досяг своїх цілей під час операції з нанесення ударів по Ірану.

Теги: #ізраїль #іран #припинення_вогню #трамп #іран_ізраїль

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