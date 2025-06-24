Інтерфакс-Україна
Події
07:14 24.06.2025

Уже шестеро постраждалих через удар по Сумщині, з них троє дітей - поліція

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Внаслідок ударів ударними безпілотниками РФ на Сумщині троє загиблих, серед них дитина, шестеро поранених, серед яких троє дітей, близько 30 будинків пошкоджені, повідомляє Національна поліція Сумської області.

"Внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів. Серед них 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин. Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих шпиталізовано, їм надається необхідна допомога", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці додають, що в результаті атаки пошкоджені близько 30 житлових будинків та чотири автівки.

Близько опівночі російські війська здійснили масовану атаку ударними БпЛА по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району.

Джерело: https://t.me/police_su_region/28888

Теги: #сумська #удар #постраждалі

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