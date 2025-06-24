РФ атакувала Сумщину БпЛА, є постраждалі та руйнування

У ніч проти вівторка російські окупанти атакували Сумську область ударними безпілотниками, спалахнула пожежа, є постраждалі та руйнування, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог підступно атакував Верхньосироватську громаду ударними безпілотниками – саме тоді, коли люди спали. Попередньо, є постраждалі", - сказано в телеграм-каналі.

За словами Григорова, масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування.

"Робимо все можливе, щоб надати допомогу людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/71