Інтерфакс-Україна
Події
22:14 23.06.2025

БЕБ можуть очолити представники НАБУ Даменцов або Цивінський – конкурсна комісія

1 хв читати

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) ввечері у понеділок зупинилася за крок від остаточного рішення, відібравши двох кандидатів – Руслана Даменцова, що працював у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) на посаді детектива і старшого детектива, та Олександра Цивінського, який був керівником підрозділу детективів НАБУ.

Згідно із відеотрансляцією конкурсу, вони набрали по три голоси від міжнародних членів комісії.

"У нас є 24 години, щоб повторно проголосувати і досягти принаймні чотирьох голосів, два з яких повинні бути від міжнародних експертів по кандидату. Якщо ні - вступить в силу голосування, яке відбулося сьогодні і кандидати, які отримали по три голоси, будуть розглядатися як переможці", – зазначила голова комісії Лаура Стефан.

"Якщо рішення (щодо єдиного переможця – ІФ-У) не було досягнуто протягом 24 годин, і кандидат не отримає чотири голоси, ці (два) кандидати будуть подані на розгляд Кабінету міністрів, і рішення буде вважатися прийнятим", - сказала Стефан.

послідує

Теги: #беб #конкурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:25 23.06.2025
БЕБ можуть очолити представники НАБУ Даменцов або Цивінський – конкурсна комісія

БЕБ можуть очолити представники НАБУ Даменцов або Цивінський – конкурсна комісія

21:43 23.06.2025
Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

18:24 23.06.2025
Конкурсна комісія завершила співбесіди з кандидатами на очільника БЕБ і перейшла до закритого обговорення кандидатур

Конкурсна комісія завершила співбесіди з кандидатами на очільника БЕБ і перейшла до закритого обговорення кандидатур

17:49 18.06.2025
Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

10:40 18.06.2025
Кандидат на посаду голови БЕБ представив план реформування інституції

Кандидат на посаду голови БЕБ представив план реформування інституції

11:00 13.06.2025
Конкурс на голову БЕБ опинився під сумнівом через непрозоре оцінювання

Конкурс на голову БЕБ опинився під сумнівом через непрозоре оцінювання

14:24 11.06.2025
Комісія погодилась надати 10 днів для розслідування СБУ та перенесла співбесіди з кандидатами на главу БЕБ на 21,22, 23 червня

Комісія погодилась надати 10 днів для розслідування СБУ та перенесла співбесіди з кандидатами на главу БЕБ на 21,22, 23 червня

12:29 11.06.2025
Віктор Дубовик поставив під сумнів прозорість конкурсу на голову БЕБ

Віктор Дубовик поставив під сумнів прозорість конкурсу на голову БЕБ

21:28 10.06.2025
Конкурсна комісія планує затвердити новий графік співбесід претендентів на главу БЕБ

Конкурсна комісія планує затвердити новий графік співбесід претендентів на главу БЕБ

18:27 09.06.2025
Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з’явилися на засідання та зірвали кворум

Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з’явилися на засідання та зірвали кворум

ВАЖЛИВЕ

САП повідомив про вручення підозри Чернишову

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА

Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи

Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському

ОСТАННЄ

Зеленський: Близько 58 тис. українських військових пройшли навчання в межах програми "Interflex" у Велпкій Британії і невдовзі захищатимуть Україну

Головне, щоб на саміті НАТО не було скандалів, що шкодять Україні - нардеп

Чотири жертви та троє постраждалих через російські обстріли Донеччини - Філашкін

Жодних проривів від саміту Північноатлантичного альянсу чекати не варто - голова делегації Ради у ПА НАТО

До трьох зросла кількість жертв балістичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей - Кіпер

Мирну мешканку шпиталізували через удар ворожого fpv-дрона по Івашкам - Синєгубов

Нардеп Климпуш-Цинцадзе: Важливо, щоб саміт НАТО ухвалив рішення про щорічне фінансування оборонної допомоги Україні

Зеленський після зустрічі з Стармером: наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити РФ до миру

Іран заявив про запуск ракет по авіабазі США в Катарі, американська сторона стверджує, що не влучили – ЗМІ

В Шевченківському районі столиці пошкоджено 30 об'єктів, триває ліквідація наслідків влучання - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА