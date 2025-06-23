БЕБ можуть очолити представники НАБУ Даменцов або Цивінський – конкурсна комісія

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) ввечері у понеділок зупинилася за крок від остаточного рішення, відібравши двох кандидатів – Руслана Даменцова, що працював у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) на посаді детектива і старшого детектива, та Олександра Цивінського, який був керівником підрозділу детективів НАБУ.

Згідно із відеотрансляцією конкурсу, вони набрали по три голоси від міжнародних членів комісії.

"У нас є 24 години, щоб повторно проголосувати і досягти принаймні чотирьох голосів, два з яких повинні бути від міжнародних експертів по кандидату. Якщо ні - вступить в силу голосування, яке відбулося сьогодні і кандидати, які отримали по три голоси, будуть розглядатися як переможці", – зазначила голова комісії Лаура Стефан.

"Якщо рішення (щодо єдиного переможця – ІФ-У) не було досягнуто протягом 24 годин, і кандидат не отримає чотири голоси, ці (два) кандидати будуть подані на розгляд Кабінету міністрів, і рішення буде вважатися прийнятим", - сказала Стефан.

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