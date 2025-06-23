Нардеп Климпуш-Цинцадзе: Важливо, щоб саміт НАТО ухвалив рішення про щорічне фінансування оборонної допомоги Україні

Для України критично важливо, щоб саміт НАТО ухвалив рішення про гарантоване щорічне виділення коштів для оборонної допомоги нашої держави, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Сподіваюся, що українським можновладцям вистачить розуму не педалювати жодних додаткових рішень стосовно нашого майбутнього членства в Альянсі. Для нас критично важливо, щоби попередні рішення, які були ухвалені, зокрема на Вільнюському і Вашингтонському самітах щодо незворотності нашого майбутнього членства, залишалися чинними. Також для нас критично важливо, щоби на саміті було все ж ухвалене рішення, яке стосувалося б гарантованого щорічного виділення коштів для оборонної допомоги Україні з боку країн-членів. Ну, і більше того, щоб ці рішення не лише ухвалювалися, а і насправді максимально швидко реалізовувалися", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами народної депутатки, саміт НАТО в Гаазі - це насамперед про подолання внутрішнього тертя та намагання дійти спільного бачення стосовно подальшого майбутнього Альянсу. "Головний очікуваний результат - це схвалення усіма членами збільшення витрат на оборону і безпеку в майбутньому до 5% ВВП на кожну країну і, зокрема, збільшення відповідальності європейських партнерів НАТО за гарантування власної безпеки. Також йтиметься про рівень подальшої військової присутності Штатів на європейському континенті", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що на жаль, уся програма саміту суттєво видозмінилася якраз для того, щоб задовольнити підходи та очікування президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і мінімізувати кількість та час обговорень на дискусійних майданчиках, які попередньо мали відбуватися під час саміту.

Як повідомлялось, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).