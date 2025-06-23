Інтерфакс-Україна
Події
21:43 23.06.2025

Нардеп Климпуш-Цинцадзе: Важливо, щоб саміт НАТО ухвалив рішення про щорічне фінансування оборонної допомоги Україні

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Для України критично важливо, щоб саміт НАТО ухвалив рішення про гарантоване щорічне виділення коштів для оборонної допомоги нашої держави, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Сподіваюся, що українським можновладцям вистачить розуму не педалювати жодних додаткових рішень стосовно нашого майбутнього членства в Альянсі. Для нас критично важливо, щоби попередні рішення, які були ухвалені, зокрема на Вільнюському і Вашингтонському самітах щодо незворотності нашого майбутнього членства, залишалися чинними. Також для нас критично важливо, щоби на саміті було все ж ухвалене рішення, яке стосувалося б гарантованого щорічного виділення коштів для оборонної допомоги Україні з боку країн-членів. Ну, і більше того, щоб ці рішення не лише ухвалювалися, а і насправді максимально швидко реалізовувалися", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами народної депутатки, саміт НАТО в Гаазі - це насамперед про подолання внутрішнього тертя та намагання дійти спільного бачення стосовно подальшого майбутнього Альянсу. "Головний очікуваний результат - це схвалення усіма членами збільшення витрат на оборону і безпеку в майбутньому до 5% ВВП на кожну країну і, зокрема, збільшення відповідальності європейських партнерів НАТО за гарантування власної безпеки. Також йтиметься про рівень подальшої військової присутності Штатів на європейському континенті", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що на жаль, уся програма саміту суттєво видозмінилася якраз для того, щоб задовольнити підходи та очікування президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і мінімізувати кількість та час обговорень на дискусійних майданчиках, які попередньо мали відбуватися під час саміту.

Як повідомлялось, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).

Теги: #нато #саміт #коментар

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