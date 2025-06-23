Єрмак про ракету Сапсан: Ми зможемо здивувати наших ворогів неодноразово

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив успіх у виробництві балістичної ракети малої дальності "Сапсан", яка вперше була застосована в бойових діях у травні, та анонсував операції, які мають стати неочікуваними для ворога.

В інтерв'ю The Times, опублікованому в понеділок, на запитання, чи може "Сапсан" вразити Москву Єрмак відповів: "Справи рухаються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо здивувати наших ворогів неодноразово".

Керівник Офісу президента додав, що після успіху операції "Павутина" Україна тепер може атакувати кожен сантиметр російської території від Камчатки до Калінінграда, а "браваду" залишить росіянам. "Ми точно вміємо дивувати світ… Це не погана звичка. Краще, щоб ви щось бачили, а не щоб я про це говорив. Давайте зупинимось на цьому", - сказав Єрмак.

При цьому він визнав важку ситуацію на певних ділянках лінії фронту, але відзначив, що РФ зазнала "величезних" втрат, а Україні все ще вдається зривати їхні атаки.

За словами голови Офісу президента, Київ може протриматися лише певний час без західної зброї. "Це буде дуже важко зробити, якщо в певний момент у нас не буде засобів", – сказав Єрмак.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ була інформація про те, що Україна запускає серійне виробництво власної балістичної ракети "Сапсан".