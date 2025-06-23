Інтерфакс-Україна
Події
18:58 23.06.2025

Офіс Єврейської конфедерації України в Києві постраждав від російського удару вдруге з початку війни

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Офіс Єврейської конфедерації України (ЄКУ) в Києві постраждав від ударі російського дрона-камікадзе вже вдруге з лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, повідомив президент конфедерації Борис Ложкін у Facebook у понеділок.

"Вперше російський дрон-камікадзе вдарив у сусідню з офісом будівлю на вулиці Жилянській 17 жовтня 2022 року. Ушкодження від вибухової хвилі виявилися настільки суттєвими, що довелося змінювати локацію. В результаті сьогоднішньої російської ракетно-дронової атаки історія повторилася, але вже за новою адресою" – написав він.

За його словами, співробітники офісу ЄКУ не постраждали, але, на жаль, як і під час удару 2022 року у Києві є загиблі та поранені.

"В Україні через російську агресію вже багато років поспіль не існує безпечного місця, а останнім часом у Києві – особливо", – наголосив Ложкін.

Теги: #пошкодження #єку

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