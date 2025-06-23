САП повідомив про вручення підозри Чернишову

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову.

Про це повідомляється в телеграм-каналі САП у понеділок без уточнення імені посадовця, лише вказується, що він раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України. "Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства.

"Міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП", - розповіли у САП.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам Міністерства та визначеним ними особам суттєву знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах загальним розміром 16,8 млн грн, повідомили у відомстві.

"Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми). На сьогодні до зазначених підозрюваних застосовано запобіжні заходи: до трьох осіб – у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двох – у вигляді застави. Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.

Як повідомлялося, раніше у понеділок Чернишов заявив, що прибув до НАБУ, щоб розібратися в ситуації щодо можливих процесуальних дій по відношенню до нього.

В свою чергу, журналіст Олег Новіков у пабліку про справи НАБУ/САП "NABU Daily" повідомив, що Чернишову у понеділок була вручена підозра. "Чернишов прийшов в НАБУ і отримав підозру. НАБУ і САП повідомили про підозру віцепре'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди", - написав він.

НАБУ та САП 12 та 13 червня викрили корупційну оборудку у Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії.

Після цього у ЗМІ з'явилися повідомлення, що фігуранти справи начебто повʼязані з Чернишовим, а правоохоронці нібито готують віцепрем'єру підозру. Також розповсюджувалася неперевірена інформація, що той має намір лишитися за кордоном, де вже перебувають члени його родини. Чернишов виїхав у відрядження за кордон в ніч з 10 на 11 червня, зокрема, для участі у засіданні Ради ЄС. 22 червня він повернувся з відрядження в Україну.