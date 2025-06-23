Інтерфакс-Україна
Події
17:01 23.06.2025

Голова СБУ про агентів Служби: високо ціную цих людей, спілкуюся з кожним особисто

1 хв читати
Голова СБУ про агентів Служби: високо ціную цих людей, спілкуюся з кожним особисто

Служба безпеки України проводить топові операції в тилу ворога, серед агентів СБУ є багато жінок, яким після успішних операцій змінюють документи і зовнішність, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Наші агенти виконують задачі в тилу ворога. Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім "Павутини", скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя", - сказав Малюк на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що дуже високо цінує цих людей, спілкується з ними усіма особисто. "І вважаю, що до кінця моїх днів вони зі мною, як би не склалися обставини", - додав голова української спецслужби.

За словами Малюка, серед агентів - багато жінок. "Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем. Це справжні агентесси", - додав він.

Теги: #сбу #малюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 23.06.2025
Голова СБУ про спецоперацію "Павутина": було задіяно 117 дронів, кожен з учасників операції відповідав за окремий напрямок

Голова СБУ про спецоперацію "Павутина": було задіяно 117 дронів, кожен з учасників операції відповідав за окремий напрямок

16:18 23.06.2025
Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

16:08 23.06.2025
Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

16:02 23.06.2025
Голова СБУ про спроби ворожих спецслужб підірвати будівлю Служби: дівчина принесла під двері 7 кг вибухівки

Голова СБУ про спроби ворожих спецслужб підірвати будівлю Служби: дівчина принесла під двері 7 кг вибухівки

ВАЖЛИВЕ

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА

Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи

Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському

Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

ОСТАННЄ

Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Проїзд для київських школярів буде платним у липні та серпні, але діятимуть знижки на проїзні - КМДА

Кличко: Лишаються ушпиталеними 4 постраждалих через нічну атаку РФ, серед них – 2 дітей та вагітна

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА

Україна отримала $190 млн на відновлення у межах проєкту DRIVE - Шмигаль

Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи

Практика обшуків без санкції слідчого судді зростає і трансформується в інструмент зловживань - адвокати

Сирський: за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському

На стадії досудового розслідування суди не завжди звертають увагу на порушення під час обшуку – юрист

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА