Голова СБУ про агентів Служби: високо ціную цих людей, спілкуюся з кожним особисто

Служба безпеки України проводить топові операції в тилу ворога, серед агентів СБУ є багато жінок, яким після успішних операцій змінюють документи і зовнішність, зазначає голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Наші агенти виконують задачі в тилу ворога. Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім "Павутини", скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя", - сказав Малюк на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що дуже високо цінує цих людей, спілкується з ними усіма особисто. "І вважаю, що до кінця моїх днів вони зі мною, як би не склалися обставини", - додав голова української спецслужби.

За словами Малюка, серед агентів - багато жінок. "Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем. Це справжні агентесси", - додав він.