Інтерфакс-Україна
Події
16:05 23.06.2025

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському

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Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському
Фото: https://t.me/odeskaODA/

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському, наразі відомо про, щонайменше, 12 поранених, троє з них – у важкому стані повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав він у телеграмі у понеділок.

За його словами, наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Раніше Кіпер повідомив, що РФ атакувала місто Білгород-Дністровський балістикою, зруйновано місцевий навчальний заклад.

 

Теги: #загиблі #ракетний_удар #білгород_дністровський

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