Кулеба обговорив із заступником генсекретаря ООН запуск програми компенсацій за зруйноване житло для ветеранів та переселенців в ТОТ

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба обговорив із заступником генерального секретаря ООН Хаоляном Сюєм запуск програми компенсацій за зруйноване житло для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

"Домовились спільно працювати над запуском програми компенсацій за зруйноване житло для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Це важливий елемент справедливої відбудови, який потребує системного міжнародного залучення", - написав Кулеба в телеграм-каналі по результатам зустрічі.

Також сторони обговорили подальшу підтримку прифронтових регіонів, співпрацю в межах ініціативи "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" та підготовку до Ukraine Recovery Conference 2025.