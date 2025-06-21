Інтерфакс-Україна
Події
17:31 21.06.2025

ПРООН передала ДСНС України систему Mines Eye для аеророзвідки мін

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ПРООН передала ДСНС України систему Mines Eye для аеророзвідки мін
Фото: https://www.undp.org/uk/ukraine

Програма розвитку ООН (ПРООН) офіційно передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) систему виявлення вибухонебезпечних предметів на основі БпЛА Mines Eye українського виробництва.

"Підхід ПРООН є комплексним. Ми працюємо з національним урядом над плануванням, далі розробляємо можливість отримання технічної допомоги для конкретних проєктів, і також робимо все необхідне, щоб досягти конкретних і реальних результатів. Ми дуже раді, що вже можемо бачити ці результати у сфері гуманітарного розмінування", - сказав заступник Генерального секретаря ООН, в.о. керівника ПРООН Хаолян Сюй.

Церемонія передачі відбулася у Миколаєві і ознаменувала завершення третьої фази проєкту підтримки ПРООН для ДСНС, яка включає передові технології розмінування та спеціалізоване навчання з метою підвищення безпеки та швидкості здійснення операцій з розмінування по всій Україні. Участь у заході також взяли представники ДСНС, Миколаївської обласної військової адміністрації.

Перший заступник голови ДСНС України Віталій Миронюк подякував за допомогу і зазначив, що вона не лише технічно сприяє розмінуванню, але й зберігає життя особовому складу.

Система Mines Eye, що використовує високоточні сенсори та аерофотозйомку, вже була протестована на понад 400 гектарах у Харківській та Миколаївській областях. До експлуатації нових технологій залучено фахівців ДСНС, які пройшли відповідне навчання.

За даними ДСНС, на сьогодні близько 138 500 км² території України можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами, з них 13,5 тис. км² — це водойми. Згідно з останньою Швидкою оцінкою збитків і потреб (RDNA4), фінансові потреби на розмінування та управління вибухонебезпечними загрозами в Україні оцінюються у $30 млрд.

Теги: #миколаїв #mines_eye #хаолян_сюй #проон

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