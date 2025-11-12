Першу міжвідомчу національну групу інструкторів з підводного розмінування створили в Україні

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні оголосила про завершення навчання 15 інструкторів з експлуатації підводних дистанційно керованих апаратів, перед якими стоїть завдання прискорити розмінування 13,5 тис. кв. км водних шляхів, забруднених мінами, повідомила пресслужба ПРООН.

"Інструктори, які нещодавно отримали сертифікати, представляють Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Державну спеціальну службу транспорту (ДССТ), Національну поліцію України (НПУ), Національний центр протимінної діяльності (НЦПД) та Національний орган з питань протимінної діяльності — і тепер утворюють першу в Україні об’єднану національну навчальну команду", - йдеться у повідомленні ПРООН.

Зазначається, що вони отримали підготовку, яка дає їм можливість навчати майбутніх операторів підводних дистанційно керованих апаратів Deep Trekker Revolution, що значно розширює можливості країни з очищення важливих водойм, таких як канали та річки.

За оцінками спеціалістів, 13,5 тис. кв. км водних територій України, зокрема річка Дніпро, озера та узбережжя Чорного моря, потенційно забруднені вибухонебезпечними залишками війни. З початку повномасштабного вторгнення водолази ДСНС очистили 190 кв. км і вилучили понад 2800 вибухонебезпечних предметів, що становить лише 1,41% від загальної площі забруднення.

"Сучасне гуманітарне розмінування неможливе без інновацій. Використання дистанційно керованих підводних апаратів — це не просто технічне оновлення, це зміна філософії безпеки. Такі технології дають змогу виконувати складні завдання під водою з мінімальним ризиком для наших фахівців і з максимальною ефективністю, — сказав директор Департаменту заходів протимінної діяльності Сергій Рева, слова якого наводить пресслужба ПРООН.

Системи дистанційно керованих апаратів Deep Trekker Revolution дозволяють безпечно знаходити та ідентифікувати боєприпаси на глибині до 300 метрів, долаючи серйозні операційні виклики, такі як нульова видимість, сильні течії та сильне замулювання — умови, які роблять традиційні підводні операції надзвичайно небезпечними.

Організація навчання та постачання обладнання стали можливими завдяки фінансовій підтримці урядів Нідерландів, Швеції, Іспанії та Люксембургу.

"Ця програма підготовки інструкторів є кардинальною зміною, оскільки вона виходить за межі простого надання обладнання або технологічних знань — мова йде про розбудову інституційного потенціалу, самодостатність і національне лідерство, — зазначила старша радниця та керівниця з питань політики й узгодженості програм ПРООН в Україні.

У межах своєї програми з розмінування, спрямованої на знешкодження мін та нерозірваних боєприпасів, ПРООН розробляє національні стандарти, надає спеціалізоване обладнання та сприяє розвитку потенціалу сектору розмінування в Україні. Загалом до кінця 2026 року агенція планує поставити національним операторам 60 підводних апаратів Deep Trekker Revolution, що дасть змогу ще більше прискорити процес розмінування в країні.