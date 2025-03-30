Інтерфакс-Україна

Події

10:11 30.03.2025

Олексій Кулеба задекларував 747,9 тис. грн доходів за 2024 рік

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Олексій Кулеба задекларував 747,9 тис. грн доходів за 2024 рік
Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зазначив 747 тис. 871 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата становила весь його дохід - 747 871 грн, а його дружина задекларувала 1 757 739 грн доходів.

Крім того, Кулеба зазначив у декларації 105,6 тис. грн на банківських рахунках, 360 тис. грн, $18,5 тис і EUR15,2 тис. готівкою, а дружина - 218,7 тис. грн, EUR3,9 тис. на банківських рахунках і $20 тис готівкою.

Згідно з документом, Кулеба володіє 25% квартири (87,7 кв. м), земельною ділянкою (393 кв. м) у Києві, а також зареєстрований у квартирі (65 кв. м) у Києві, а дружина володіє 25% квартири (86 кв. м), гаражем (45 кв. м) у Києві, житловим будинком (376,5 кв. м) і земельною ділянкою (1 520 кв. м) у Київській області, орендує лісову ділянку (2000 кв. м) у Київській області, і в 2024 році проінвестувала в будівництво апартаментів (39,2 кв. м) в Яремче Івано-Франківської області. Також сім'я безоплатно проживає в квартирі (109,9 кв. м) в Києві.

Крім того, дружина віцепрем'єра володіє автомобілем Kia Sportage 2015 року випуску й сонячною електростанцією Ginlong Solis (Solis 30kW 5G).

Як повідомлялося, Кулеба задекларував 513 тис. грн доходів за 2023 рік.

Теги: #кулеба_олексій #декларація

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