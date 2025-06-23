Стало відомо про загибель жителя Херсона через російський обстріл 16 червня - ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Стало відомо про загибель мешканця Херсона внаслідок через російського обстрілу 16 червня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель жителя Херсона через російський обстріл 16 червня. В одному з будинків у Дніпровському районі міста виявили тіло 62-річного чоловіка, який дістав смертельні травми через ворожу атаку", - написав він у телеграмі у понеділок.