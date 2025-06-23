В ЄС сподіваються ухвалити 18-й пакет санкцій для РФ на засіданні Євроради

В Європейському союзі сподівається, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на наступному засіданні Європейської Ради, яке пройде 26-27 червня в Брюсселі.

Про це напередодні саміту в понеділок в Брюсселі повідомів високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, "питання інструментів", які ЄС може використовувати, щоб примусити Росію до надійних переговорів і до припинення вогню". "Рада вже ухвалила 17 пакет санкцій. 18-й пакет санкцій на столі. Він, на жаль, не буде ухвалено до засідання Європейської Ради. Наші очікування, що після обговорення його буде ухвалено в Раді. Також є питання продовження санкцій, які, як ми також сподіваємося, буде вирішено після цієї Європейської Ради", - сказав високопосадовий європейський дипломат.

Разом з тим він констатував, що позиція Угорщини станом на сьогодні не відповідає позиції інших 26 країн-членів ЄС. "Ви будете запитувати, чи ці висновки (заключний документ засідання Європейської Ради, обов’язковий до виконання всіма країнами-членами – ІФ-У) буде ухвалено 26 чи 27? Ми будемо намагатися, щоб ухвалили всі 27, але нам відомо станом на сьогодні, що позиція Угорщини та стратегічна її розбіжність (з іншими – ІФ-У) не змінилася. Я думаю, що ці висновки буде ухвалено 26", - передбачив співрозмовник журналістів.

Дипломат також повідомив, що саме питання України буде першим на порядку денному засідання.

"Що стосується України, то ми все ще очікуємо, що на початку обговорення буде присутній президент України Володимир Зеленський. Якщо він прибуде, і ми на це сподіваємося, то спочатку буде сесія з ним, як це було в минулому, а потім – сесія 27. Що на столі для України? Перше – це підтримка з намагань досягти тривалого миру для України. Були зусилля у цьому напрямі. Ми знаємо, що ці зусилля не привели до результату. Росія відмовляється навіть від того, щоб зробити кроки у напрямі припинення вогню. Це не у випадку з Україною. Важливо, щоб був меседж підтримки. Будемо говорити про підтримку України у декількох вимірах – фінансовому, військовому", - деталізував він.

Другим питанням він назвав розширення. "Тут ми очікуємо, що Рада буде чіткою стосовно того, чого Україна вже досягла, а також стосовно необхідності просуватися вперед у процесі вступу для України".

Крім України, лідери ЄС також обговорять питання Близьского Сходу, оборони та економіку.