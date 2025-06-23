Інтерфакс-Україна
Події
12:28 23.06.2025

У будинок в Шевченківському районі Києва, де зруйновано під'їзд, влучила, ймовірно, балістична ракета - Клименко

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У будинок в Шевченківському районі Києва, де зруйновано під'їзд, влучила, ймовірно, балістична ракета - Клименко
Фото: ДСНС

У п'ятиповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Києва, де було повністю зруйновано під'їзд, влучила, ймовірно, балістична ракета, тип якої буде визначено пізніше, пошукові роботи тривають, під завалами ще двоє людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Зараз можна спостерігати проведення пошукових робіт, на жаль, тому що ми маємо звернення від наших громадян, про зниклих без вісти, як мінімум двох осіб. На цьому місці, саме в цьому будинку, загинуло на даний момент шість осіб. (…) Розібрали п'ятий, четвертий, третій поверх. Тепер розбираємо другий поверх, де ми думаємо, що, можливо, там є ще тіла загиблих", - сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону з місця події у понеділок.

"Сподіваємося на краще, звичайно, тому максимально швидко працюємо. Сто чоловік працюють в одній зміні. Саме на цьому будинку п'ятдесят місць техніки. Вже вивезли сто двадцять тонн будівельного та іншого сміття", - додав міністр.

За його словами, "це була балістична, скоріше за все, ракета. Марка буде визначена слідством. Було пряме влучання ракети. Перед нами високоповерховий будинок. Вона його перелетіла і вдарила саме в цей п'ятиповерховий будинок", - сказав міністр та зазначив, що у цьому будинку було врятовано 17 людей.

За даними Клименка, у Києві в цілому тридцять чоловік поранено, у Київській області в Білоцерківському районі одна жінка загинула і вісім осіб дістали поранень, в тому числі два працівника ДСНС.

"Працівники ДСНС потрапили під повторний удар БпЛА під час евакуації людей з приватної клініки. В даному районі, за даними поліції та місцевої влади, 25 будинків були пошкоджені. Десятки автомобілів. В Київській області 46 житлових будинків - висотних і приватних - було пошкоджено. Також десятки автомобілів", - повідомив Клименко.

Теги: #балістика #шевченківський_район

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