Транспортна інфраструктура Києва постраждала через нічну атаку - КМДА

Через ворожу атаку минулої ночі пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури Києва, наразі до відновлювальних робіт задіяно понад 60 фахівців транспортної сфери та більш як 20 од. техніки, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

"Внаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня було пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури столиці. До ліквідації наслідків обстрілу задіяно більш як 60 фахівців транспортної сфери та понад 20 од. техніки", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

Повідомляється, що на станції метро "Святошин" вибуховою хвилею пошкоджено скляне оздоблення, освітлення та ліфт виходу № 8 (у напрямку Чорнобаївської площі та мосту). Вихід тимчасово зачинено. До ліквідації наслідків залучено понад 20 працівників метрополітену, працює спецтехніка. Решта виходів працює в штатному режимі, рух поїздів не зупинявся.

У Подільському районі зафіксовано пошкодження світлофору.

На вул. Івана Виговського обірвано тросову систему підвіски контактної мережі тролейбуса. На місці працюють аварійні бригади КП "Київпастранс", задіяно 7 фахівців і 3 од. техніки. Відновлювальні роботи тривають. На цій ділянці громадський транспорт тимчасово курсує зі змінами руху.

Крім того, пошкоджено зупинку наземного пасажирського транспорту поблизу станції метро "Святошин" та захисне скло на одній із трамвайних зупинок на станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая.

У Деснянському районі працівники КП "Київміськсвітло" відновлюють проліт самонесучого ізольованого проводу, а також демонтували пошкоджений світильник.

Для розбору та вивезення уламків на місці пошкоджень у Шевченківському та Святошинському районах задіяно спеціалізовану техніку та працівників шляхово-експлуатаційних підприємств КП "Київавтодор".

Так, до ліквідації наслідків обстрілів і руйнувань будівель задіяні 39 фахівців та 17 од. техніки. Йдеться про самоскиди, екскаватори, трактори та фронтальні навантажувачі.