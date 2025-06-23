Інтерфакс-Україна
Події
11:41 23.06.2025

Удар по лікарні у Білій Церкві забрав життя пацієнтки, травмовано 8 людей

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Загибла в місті Біла Церква Київської області жінка проходила лікування у місцевій лікарні, по якій російській окупанти завдали удару, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Тут загинула жінка 1957 р.н. через обстріли РФ, також вісім осіб зазнали травмування, у т.ч. два співробітника ДСНС, які намагалися госпіталізувати до карети швидкої медичної допомоги одну з пацієнток, яка тут знаходилася. Зараз всі пацієнти, які знаходилися на лікування стаціонарному, переміщені до закладу охорони здоров'я в Білій Церкві, продовжують отримувати відповідне обстеження. Серед них є двоє дітей, наймолодшому хлопчику п'ять років. Слід зазначити, що жінка, яка загинула, мала іти на виписку у понеділок і стан здоров'я її був стабільний, і лікарі зробили все, щоб врятувати її життя після операції, а росіяни навпаки зробити все те, щоб її вбити – мирну людину, мирну жінку", - розповів Калашник в ефірі телемарафону в понеділок вранці.

За його словами, зруйнований заклад охорони здоров'я має площу близько 1000 кв м, в ньому працює близько 50 людей.

"Лікарня суттєво постраждала. Розуміємо, який об'єм фінансування потрібно буде для того, щоб її відновити. Знесена повністю покрівля, і вибиті вікна, і центральний корпус, а саме головне – медичне сучасне обладнання (пошкоджене – ІФ-У), яке нещодавно тут зафінансували, щоб надавати якісні медичні послуги", - сказав голова обладміністрації.

Калашник повідомив, що тривога у Київській області тривала понад шість годин, руйнування є у чотирьох районах області. "Також це Бучанський район, Вишгородський район і Бориспільський район – мирне населення, точно так житлові будинки, приватні домогосподарства, які були пошкоджені і зруйновані", - розповів він.

Теги: #атака_рф #біла_церква

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