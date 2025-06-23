Інтерфакс-Україна
Події
10:54 23.06.2025

Норвезька компанія KDA підписала угоду про спільну розробку і виробництво надводних дронів в Україні

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Норвезька компанія KDA підписала угоду про спільну розробку і виробництво надводних дронів в Україні

Норвегія розроблятиме та вироблятиме надводні безекіпажні судна в Україні – компанія Kongsberg Defence & Aerospace підписала відповідну угоду з українським партнером, повідомила пресслужба Міністерства оборони Норвегії.

"Компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку і виробництво безекіпажних кораблів в Україні з використанням норвезьких технологій і досвіду", - йдеться у повідомленні пресслужби у соціальній мережі Х у понеділок.

Зазначається, що Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон у 2025 році на підтримку морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією. "Частина цього фінансування буде використана для розробки та виробництва безекіпажних морських кораблів за технологією KDA, виробництво яких базуватиметься в Україні", - заявив міністр оборони Торе О. Сандвік, слова якого наводить пресслужба.

У повідомленні зазначається, що безекіпажні судна відіграють "критично важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію і нейтралізувати російський флот у Чорному морі".

Kongsberg Defence & Aerospace - один із трьох бізнес-підрозділів Kongsberg Gruppen у Норвегії та постачальник оборонних і космічних систем і продуктів.

Теги: #дрони #kda #норвегія

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