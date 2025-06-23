Інтерфакс-Україна
Події
10:28 23.06.2025

Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває у Великій Британії

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Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває у Великій Британії
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський, який у понеділок, 23 червня, вирушив до Великої Британії з візитом, має намір говорити з партнерами про основні засади спільного захисту від терористичних ударів по цивільному населенню.

"Кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", написав він у телеграмі у понеділок у зв'язку з останнім масованим ударом РФ по містам України, зокрема, можливо, з використанням балістичної ракети північно-корейського виробництва.

"Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", - повідомив президент.

Він зазначив, що "після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви – російське керівництво демонстративно засуджувало "ракетно-бомбові" кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад".

Теги: #зеленський #велика_британія

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