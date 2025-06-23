Кількість постраждалих від російської атаки по Києву зросла до 25, серед них 4 дитини - КМВА

Фото: ДСНС Києва

Внаслідок російської атаки на Київ постраждали 25 осіб, у тому числі чотири дитини, повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі маємо дані про 25 постраждалих. Це в тому числі чотири дитини. Вісім постраждалих - у Соломʼянському районі, 17 - у Шевченківському", - написав він у телеграм у понеділок.

"По загиблих - шестеро. На місці удару ракетою в Шевченківському районі ще триває рятувальна операція", - додав Ткаченко.