Інтерфакс-Україна
Події
10:17 23.06.2025

Кількість постраждалих від російської атаки по Києву зросла до 25, серед них 4 дитини - КМВА

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Кількість постраждалих від російської атаки по Києву зросла до 25, серед них 4 дитини - КМВА
Фото: ДСНС Києва

Внаслідок російської атаки на Київ постраждали 25 осіб, у тому числі чотири дитини, повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі маємо дані про 25 постраждалих. Це в тому числі чотири дитини. Вісім постраждалих - у Соломʼянському районі, 17 - у Шевченківському", - написав він у телеграм у понеділок.

"По загиблих - шестеро. На місці удару ракетою в Шевченківському районі ще триває рятувальна операція", - додав Ткаченко.

 

Теги: #київ #постраждалі #атака

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