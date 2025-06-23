Інтерфакс-Україна
Події
09:21 23.06.2025

ГУР та МЗС евакуювали 176 осіб з Ізраїлю, серед них 133 громадян України - Коордштаб

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ГУР та МЗС евакуювали 176 осіб з Ізраїлю, серед них 133 громадян України - Коордштаб

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ 22 червня провели успішну операцію з евакуації цивільного населення з Ізраїлю, де триває загострення безпекової ситуації.

"У результаті спецоперації з території Ізраїлю було вивезено 176 осіб, з яких 133 — громадяни України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Літак із пасажирами приземлився в Республіці Молдова, звідки українці продовжать шлях додому.

За словами евакуйованих, операція стала для них можливістю безпечно покинути зону конфлікту. Висловлено подяку Президенту України Володимиру Зеленському, посольству та Головному управлінню розвідки за організацію евакуації.

"Операція є частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

ГУР МО України і МЗС України за підтримки міжнародних партнерів раніше провели успішні евакуації з Сирії та Лівану, повернувши сотні українців і іноземців, серед яких жінки та діти.

"Висловлюємо вдячність офіційним представникам Республіки Молдова за сприяння в проведенні евакуації", - підсумували у КШППВ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський проінформував про евакуацію громадян України та країн-партнерів з Ізраїлю напередодні удару США по ядерних об'єктах в Ірані: "Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", - написав раніше глава держави в телеграм-каналі.

Теги: #ізраїль #евакуація

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