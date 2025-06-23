Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 127 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, 1 танк, 5 бронемашини, 58 артсистем, 138 БПЛА, а також 127 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у телеграмі ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1012500 (+1010) осіб, танків – 10965 (+1) од, бойових броньованих машин – 22872 (+5) од, артилерійських систем – 29490 (+58) од, РСЗВ – 1423 (+2) од, засоби ППО – 1188 (+0) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138) од, крилаті ракети – 3376 (+0), кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од, спеціальна техніка – 3920 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25787