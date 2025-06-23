Інтерфакс-Україна
Події
07:49 23.06.2025

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 127 од. автотехніки - Генштаб

1 хв читати

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, 1 танк, 5 бронемашини, 58 артсистем, 138 БПЛА, а також 127 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у телеграмі ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1012500 (+1010) осіб, танків – 10965 (+1) од, бойових броньованих машин – 22872 (+5) од, артилерійських систем – 29490 (+58) од, РСЗВ – 1423 (+2) од, засоби ППО – 1188 (+0) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138) од, крилаті ракети – 3376 (+0), кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од, спеціальна техніка – 3920 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25787

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 23.06.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 142 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 142 бойових зіткнення

07:26 23.06.2025
ЦПД спростував фейк про нібито затримання українських агентів в Ірані

ЦПД спростував фейк про нібито затримання українських агентів в Ірані

06:14 23.06.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

00:10 23.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

16:40 22.06.2025
РФ готує нові військові операції в Європі – Зеленський

РФ готує нові військові операції в Європі – Зеленський

22:25 21.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

19:49 21.06.2025
Сибіга оголосив дипломатичну мобілізацію задля посилення тиску на РФ

Сибіга оголосив дипломатичну мобілізацію задля посилення тиску на РФ

17:48 21.06.2025
Генштаб ЗСУ: Висока активність ворога зберігається на покровському напрямку - 29 атак з початку доби

Генштаб ЗСУ: Висока активність ворога зберігається на покровському напрямку - 29 атак з початку доби

16:46 21.06.2025
РФ поширює черговий фейк про "затримання поляків" в Україні нібито за польські національні символи - ЦПД

РФ поширює черговий фейк про "затримання поляків" в Україні нібито за польські національні символи - ЦПД

02:02 16.06.2025
Британська розвідка: північнокорейські війська ймовірно втратили понад 6000 бійців у боях з українськими військами у Курській області РФ

Британська розвідка: північнокорейські війська ймовірно втратили понад 6000 бійців у боях з українськими військами у Курській області РФ

ВАЖЛИВЕ

У Києві п’ять загиблих у будинку в Шевченківському районі, загалом 19 постраждалих – Кличко

Унаслідок нічної атаки по Києву загинули четверо людей, є руйнування житлової багатоповерхівки – глава МВС

Київщина зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, восьмеро поранених, зокрема рятувальники – ДСНС

В НАТО досягли домовленостей збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по полігону Сухопутних військ

ОСТАННЄ

У Херсоні чоловік постраждав через детонацію вибухонебезпечного предмета – ОВА

У Києві п’ять загиблих у будинку в Шевченківському районі, загалом 19 постраждалих – Кличко

У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки – КМДА

Унаслідок нічної атаки по Києву загинули четверо людей, є руйнування житлової багатоповерхівки – глава МВС

Київщина зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, восьмеро поранених, зокрема рятувальники – ДСНС

Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

23 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Києві тимчасово закрито один з виходів зі станції метро "Святошин" — КМДА

У Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки - ДСНС

Загинула жінка в Білоцерківському районі Київщини через ворожу атаку – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА