Інтерфакс-Україна
Події
05:42 23.06.2025

У Києві тимчасово закрито один з виходів зі станції метро "Святошин" — КМДА

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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин" у Києві, тимчасово закрито один із виходів, повідомила Київська міська державна адміністрація вранці понеділка.

Зокрема, закрито вихід №8 — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), у бік мосту.

У КМДА уточнили, що решта входів і виходів працюють у штатному режимі, змін у графіку роботи станції немає — метро функціонує без перебоїв.

"Просимо пасажирів користуватись доступними виходами та дотримуватись вказівок персоналу", — йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/14008

Теги: #київ #атака #транспорт

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