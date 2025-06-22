Українського журналіста Владислава Єсипенка незаконно засудженого в Криму, звільнено після понад чотирьох років ув’язнення - ЗМІ

Журналіста, фрілансера проєкту "Радіо Свобода. Крим.Реалії" Владислава Єсипенка, незаконно засудженого російським судом, 20 червня було звільнено з російського ув’язнення, він залишив окупований Крим, повідомили в Радіо Свобода.

"Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно", — заявив президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус.

Як повідомлялося, громадянина України, позаштатного кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка було затримано 10 березня 2012 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловлювало протест у зв'язку з рішенням від 16 лютого 2022 року так званого Сімферопольського районного суду в окупованому РФ Криму, яким за сфабрикованими обвинуваченнями громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка було засуджено до позбавлення волі на шість років і сплату штрафу розмірі 110 тис. російських рублів.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-frylanser-radio-svoboda-yesypenko-vyishov-na-voliu/33451494.html