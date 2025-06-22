Норвегія планує додатково виділити $400 млн на закупівлю озброєння для України — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення в Києві переговорів із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

Зустріч відбулась за участю Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, начальника Генерального штабу генерал-майора Андрія Гнатова та заступників міністра.

Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю та довгострокову модель підтримки України, яку називають "норвезькою". Вона передбачає інвестиції у спільні оборонні проєкти і глибшу інтеграцію оборонно-промислових комплексів обох країн.

"Ми високо цінуємо підтримку з боку Норвегії — уряду, народу, усіх, хто стоїть поруч з Україною у боротьбі за свободу. У 2025 році допомога Україні сягне 1,5% ВВП Норвегії — це надзвичайно важливий внесок. Дякую за солідарність і рішучість", — передає пресслужба міністерства оборони України слова Умєрова.

Українська сторона передала норвезьким партнерам перелік потенційних проєктів і розраховує на перші конкретні домовленості найближчим часом.

Також обговорили проєкт скандинавсько-балтійської бригади, в межах якої Україна вже почала отримувати озброєння. Підготовка та оснащення військових проводиться спільно з партнерами.

"Міністр Сандвік підтвердив, що Норвегія планує спрямувати додаткові $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння — для потреб наших Сил оборони. Домовилися скоординувати підходи до визначення планів військової допомоги на 2026 рік для найфективнішої підтримки українських захисників", - йдеться в повідомленні.