Рубіо: Замінування Ормузької протоки стане самогубним кроком для Ірану

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Державний секретар США та виконувач обов’язків радника Білого дому з національної безпеки Марко Рубіо заявив, що можливе замінування Ормузької протоки Іраном спричинить серйозну реакцію з боку міжнародної спільноти та матиме наслідки для самого Ірану.

"Якщо вони замінують Ормузьку протоку, китайці заплатять величезну ціну, і кожна інша країна світу заплатить величезну ціну. Ми теж…З їхнього боку це буде самогубний крок, бо, я думаю, що весь світ повстане проти них, якщо вони це зроблять", – сказав Рубіо в ефірі програми "Face the Nation".

Як повідомлялося, іранський парламент схвалив перекриття Ормузької протоки після того, як США завдали ударів по ядерних об'єктах країни, але орган безпеки держави ще має прийняти остаточне рішення щодо того, чи втілювати цей план.

Раніше, в ніч на неділю США завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, про що повідомив президент США Дональд Трамп. Було атаковано ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.