Інтерфакс-Україна
Події
16:43 22.06.2025

Зеленський: Бачимо основні больові точки РФ та будемо завдавати ударів

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Зеленський: Бачимо основні больові точки РФ та будемо завдавати ударів
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна готує удари по слабких місцях РФ для зниження військового потенціалу держави-агресора, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Теги: #удари #зеленський #відповідь

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