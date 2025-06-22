Зеленський: Бачимо основні больові точки РФ та будемо завдавати ударів

Фото: Генштаб ЗСУ

Україна готує удари по слабких місцях РФ для зниження військового потенціалу держави-агресора, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.