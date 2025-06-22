ЗСУ звільнили Андріївку Сумської області – DeepState

Сили Оборони України звільнили село Андріївка Сумського району та зуміли стабілізувати свій лівий фланг, повідомляється в Телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у неділю.

"Цими діями вдалося, по-перше відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка. 225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші", - йдеться в повідомленні.

На мапах американського Інституту вивчення війни (ISW) за 21 червня село досі позначене, як окуповане. Генеральний штаб Збройних сил України як і раніше не підтверджує сталий контроль РФ над українськими територіями на півночі Сумського району, лише повідомляє про два напрямки транскордонних ударів з території РФ в напрямку сіл Кіндратівка та Андріївка.

Як повідомлялося, 4 червня DeepState написав, що російські окупанти зайняли села Андріївка та Водолаги, а також просунулися біля Яблунівки на півночі Сумського району.