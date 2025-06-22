Інтерфакс-Україна
Події
15:39 22.06.2025

Зеленський обговорив з міністром оборони Норвегії співвиробництво зброї та посилення бойової авіації

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Зеленський обговорив з міністром оборони Норвегії співвиробництво зброї та посилення бойової авіації

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком (Tore Onshuus Sandvik), який прибув з першим візитом до України, та обговорив з ним питання оборонної співпраці та допомоги.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю, з акцентом на співвиробництво та інвестиції у виробництво української зброї, посилення наших ППО та бойової авіації. Норвезькі F-16 і NASAMS – це вагома складова захисту нашого неба. Цінуємо це і сподіваємося на додаткові системи", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Він подякував міністру оборони, прем’єр-міністру й народу Норвегії "за постійну вагому військову підтримку нашої країни, яка цього року збільшена до 7 млрд доларів".

Теги: #зеленський #норвегія

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