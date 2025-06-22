Найближчі дні стануть теплішими, очікуються короткочасні дощі з грозами

Короткочасні дощі та грози очікуються в ніч на понеділок, 23 червня, по всій Україні, крім західних та більшості районів північних областей, а вдень на дощі з грозами варто чекати у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в Україні в понеділок переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній частині до 17°; вдень 19-24°, на заході та півдні країни 23-28°.

У Києві 23 червня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 23 червня була зафіксована на позначці +33,7°С в 2021 році, а найнижча – на позначці +6,5°С в 1983р.

У вівторок, 24 червня, вночі у західних та більшості північних областей України, а вдень по всій країні, крім південної частини, також очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у північній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних та південно-західних областях до 19°; вдень 21-26°, у південних областях 27-32°.

В Києві у вівторок короткочасний дощ, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.