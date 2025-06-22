Інтерфакс-Україна
Події
14:02 22.06.2025

У програмі гаазького саміту НАТО з’явилися нові заходи: один із Зеленським, другий – з ІР4

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У програмі гаазького саміту НАТО з’явилися нові заходи: один із Зеленським, другий – з ІР4

Програма саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди), зазнала змін – у ній додані два нові заходи: один з президентом України Володимиром Зеленським, інший – з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, так званої ІР4.

Це випливає з нової програми, яка оприлюднена на сайті альянсу у неділю.

Згідно з нею, у перший день саміту, у вівторок, 24 червня, додана зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте та керівництва Європейського союзу – президентів Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч розпочнеться о 14.30.

Раніше про те, що керівництво ЄС зустрінеться в Гаазі із Зеленським повідомив Кошта. Однак не було відомо, що це відбудеться на полях саміту альянсу.

Також у цей же день, як і було заплановано, ранком пройде два форуми – Громадський форум та Форум оборонної промисловості, а у вечорі – засідання Ради Україна-НАТО в форматі робочої вечері міністрів закордонних справ та робоча вечеря міністрів оборони країн-членів альянсу.

У цей час лідери держав разом з дружинами візьмуть участь в офіційній вечері короля та королеви Нідерландів Віллема-Александра та Максіми. Запрошений Зеленський.

До основного пленарного засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів країн-членів НАТО, яке пройде у другий день роботи саміт, додано зустріч генерального секретаря Рютте, президента США Дональда Трампа з лідерами країн Індо-Тихоокеанського регіону, так званої IPFour – Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії. Захід заплановано на 14.30 після пресконференції генсека Рютте, яка розпочнеться о 14.00.

Теги: #гаага #саміт_нато #програма

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