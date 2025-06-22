Інтерфакс-Україна
Події
11:41 22.06.2025

Сили оборони знешкодили вночі 28 з 47 ворожих дронів, в 7 місцях зафіксовані влучання

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Сили оборони знешкодили вночі 28 з 47 ворожих дронів, в 7 місцях зафіксовані влучання
Фото: НГУ

Українські захисники збили у ніч на неділю на півночі, сході та півдні країни 18 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, крім того десять дронів-імітаторів були подавлені засобами радіоелектронної боротьби, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

В той же час були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях, зокрема у Чернігівській, Сумській та Одеській областях.

Загалом у ніч на 22 червня (із 21.00 21 червня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів переважно в напрямку Чернігівської області. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #атака_рф #ппо

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