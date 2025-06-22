Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, сім засобів ракетних військ і артилерії, один склад з боєприпасами та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.