Інтерфакс-Україна
Події
08:06 22.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

" За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’яти ракетних ударів 14 ракетами та 82 авіаційних ударів, скинув 140 керованих авіаційних бомб, залучив 3410 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6366 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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