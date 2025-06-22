Іранський чиновник заявляє, що об'єкт "Фордо" не зазнав незворотних пошкоджень - ЗМІ

Махді Мохаммаді, радник спікера парламенту Ірану Мохаммада Багера Галібафа, заявив, що Іран очікував нападу США на Фордо, повідомляє Аль-Джазіра.

"Об'єкт вже давно евакуйований і не зазнав незворотної шкоди в результаті атаки", - цитує Аль-Джазіра допис Мохаммаді у соціальній мережі.

"Дві речі є безсумнівними: По-перше, знання не можна бомбити, а по-друге, гравець цього разу програє" – додав Мохаммаді.

Джерело: https://aje.io/819lk2?update=3790889