Інтерфакс-Україна
Події
05:38 22.06.2025

Трамп виступив зі зверненням до нації з приводу атаки США на ядерні об'єкти Ірану

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Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням у якому заявив, що ключові ядерні об'єкти "повністю і безповоротно знищені" після ударів США.

Звернення Трамп виголосив з Білого дому в супроводі віце-президента Джей-Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо і міністра оборони Піта Хегсета.

"Сьогодні я можу повідомити світові, що ці удари були вражаючим військовим успіхом. Іранські об'єкти зі збагачення ядерної енергії були повністю і безповоротно знищені. Іран, забіяка Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими", - сказав Трамп.

Він також звернувся до ізраїльського керівництва і подякував Нетаньягу, сказавши, що США та Ізраїль "працювали як команда" і "пройшли довгий шлях до того, щоб стерти цю жахливу загрозу для Ізраїлю".

"Це не може продовжуватися. Буде або мир, або трагедія для Ірану, набагато більша, ніж та, свідками якої ми стали за останні вісім днів. Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з них, і, можливо, найбільш смертоносною. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо переслідувати ці інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю", - додав Трамп.

Також Трамп анонсував прес-конференцію Пентагону щодо ударів по об'єктах в Ірані.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/5614615980001

Теги: #звернення #іран #атака #сша #трамп

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