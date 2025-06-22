Інтерфакс-Україна
Події
04:43 22.06.2025

США використали для атаки по ядерних об'єктах Ірану літаки B-2 - ЗМІ

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США використали для ударів по ядерних об'єктах в Ірані бомбардувальники B-2, повыдомляє агенція Reuters, посилаючись на анонімного американського чиновника.

"Американські бомбардувальники B-2 брали участь в ударах по ядерних об'єктах Ірану, оголошених президентом Дональдом Трампом в суботу, повідомив американський чиновник на умовах анонімності", - пише Reuters.

Раніше в суботу агенцція Reuters повідомляла про пересміщення бомбардувальників B-2, які можуть бути оснащені масивними бомбами, які, на думку експертів, ідеально підходять для нанесення ударів по об'єктах.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-b-2-bombers-involved-iran-strikes-us-official-says-2025-06-22/

Теги: #іран #атака #сша

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