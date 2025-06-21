Інтерфакс-Україна
Події
22:37 21.06.2025

Одна людина загинула внаслідок атаки російських дронів у Чернігівській області – Нацполіція

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Одного цивільного вбито внаслідок атаки ворожих дронів по Ніжинській громаді, повідомляє телеграм-канал Національної поліції в суботу.

"Сьогодні ввечері росіяни здійснили атаку по Ніжинській громаді. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження житлових будинків. Попередньо відомо про одного загиблого чоловіка 1958 року народження. Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих атак", - інформує Нацполіція у Телеграм.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/42870

Теги: #чернігівська #жертва #атака #бпла

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