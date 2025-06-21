Одна людина загинула внаслідок атаки російських дронів у Чернігівській області – Нацполіція

Одного цивільного вбито внаслідок атаки ворожих дронів по Ніжинській громаді, повідомляє телеграм-канал Національної поліції в суботу.

"Сьогодні ввечері росіяни здійснили атаку по Ніжинській громаді. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження житлових будинків. Попередньо відомо про одного загиблого чоловіка 1958 року народження. Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих атак", - інформує Нацполіція у Телеграм.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/42870