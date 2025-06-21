Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

" Противник завдав чотирьох ракетних ударів 12 ракетами та 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1131 дрон-камікадзе та здійснив 4431 обстріл населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії, чотири з яких станом на 22:00 суботи ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25759