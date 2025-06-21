Інтерфакс-Україна
Події
17:48 21.06.2025

Генштаб ЗСУ: Висока активність ворога зберігається на покровському напрямку - 29 атак з початку доби

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Генштаб ЗСУ: Висока активність ворога зберігається на покровському напрямку - 29 атак з початку доби
Фото: 152 ОЄБр

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 зафіксовано 77 боїв, найбільш активно ворог діє на покровському напрямку – там він здійснив 29 спроб атакувати позиції ЗСУ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграмі у суботу .

Зазначається, що протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Покровка, Новодмитрівка, Порозок, Їздецьке, Рожковичі, Дмитрівка, Миропільське, Попівка, Прогрес, Чуйківка, Високе, Малушине, Лугівка, Бачівськ, Товстодубове, Уланове, Мар’їне Сумської області; Тимофіївка Харківської області; Лісківщина Чернігівської області.

Повідомляється, що на північно-слобожанському і курському напрямках українські захисники відбили три атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 152 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районах Кам’янки та в бік Красного Першого. Противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Комісарове.

На куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Голубівки, ще одне боєзіткнення поблизу Загризового триває до цього часу. На лиманському - відбулося 11 боїв поблизу н.с. Греківка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, у напрямку Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки. Чотири бої тривають.

На сіверському напрямку противник двічі атакував позиції ЗСУ в районі Григорівки, дотепер не вщухає одне боєзіткнення. На краматорському напрямку ворог шість разів атакував у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Дотепер триває одне боєзіткнення. На торецькому напрямку загарбники сім разів атакували в районах Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки. Три боєзіткнення тривають.

"Висока активність ворога наразі зберігається на покровському напрямку. Двадцять дев’ять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, в напрямку населених пунктів Шахове, Новопавлівка, Олексіївка. П’ять боїв тривають дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Разіне, Новоекономічне, Сухий Яр", - повідомляють у Генштабі.

На новопавлівському напрямку агресор чотири рази намагався йти вперед у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле. Два боєзіткнення ще тривають. На оріхівському - окупанти тричі намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Новоандріївки та Кам’янського, крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Лобкове та Степногірськ.

На гуляйпільському та придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке Херсонської області.

 

Теги: #фронт #генштаб

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