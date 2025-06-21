Інтерфакс-Україна
Події
17:24 21.06.2025

Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в'язниці

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Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в'язниці, повідомила його дружина Світлана Тихановська.

"Мій чоловік Сергій на волі! Важко описати радість у моєму серці", - написала вона у соціальній мережі Х у суботу.

Тихановська висловила вдячність президенту США Дональду Трампу, спецпредставнику США з питань України Кіту Келлогу, Державному департаменту США, помічнику держсекретаря Крістоферу У. Сміту та європейським союзникам.

"Ми не закінчили. 1150 політичних в'язнів залишаються за ґратами. Усі мають бути звільнені", додала вона.

Як повідомлялося, у суботу відбулася зустріч Келлога з Олександром Лукашенком у Мінську.

За даними білоруського видання "Наша Ніва", разом із Тихановським на волю вийшла доцентка Мінського державного лінгвістичного університету Наталя Дуліна.

Тихановський провів у неволі понад п’ять років. За даними видання, його звільнення стало можливим після візиту представника США до Мінська.

Теги: #білорусь #тихановський

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