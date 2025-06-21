Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

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Україна, приймаючи до уваги відвертість російських агресорів щодо того, що вони не збираються зупинятись, зосередить свою діяльність, зокрема на санкційній роботі, збільшенні фінансування власного виробництва дронів, активізації дипломатичної роботи з партнерами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись", - сказав він у відео-зверненні у суботу.

За його словами, "перше рішення – це нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність".

"Друге: направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті", - додав президент.

"Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації", - додав він.

"Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру", - сказав Зеленський.

За його словами, деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. "Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей", - сказав президент.