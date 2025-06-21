Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію
Україна, приймаючи до уваги відвертість російських агресорів щодо того, що вони не збираються зупинятись, зосередить свою діяльність, зокрема на санкційній роботі, збільшенні фінансування власного виробництва дронів, активізації дипломатичної роботи з партнерами, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись", - сказав він у відео-зверненні у суботу.
За його словами, "перше рішення – це нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність".
"Друге: направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті", - додав президент.
"Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації", - додав він.
"Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру", - сказав Зеленський.
За його словами, деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. "Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей", - сказав президент.