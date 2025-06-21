Розвідка Естонії: РФ не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск

Фото: Генштаб ЗСУ

Літній наступ Росії, який триває вже два місяці, по суті загруз у наполегливій обороні українців і перетворився на бойову операцію тактичного рівня, що спонукає РФ вдаватися до масованих терористичних атак на мирні міста.

Таку думку висловив командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії полковник Антс Ківіселг, передає видання ERR.

"Російська армія, яка веде агресивну війну в Україні, не здатна здійснити серйозний прорив на сході України, але продовжуватиме наземний наступ та авіаудари, які все частіше спрямовані на цивільну інфраструктуру, заявив полковник Антс Ківіселг, командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії", - йдеться у повідомленні на сайті ERR.

"Літній наступ Росії, який триває вже два місяці, переважно на сході України, по суті загруз у наполегливій обороні українців і перетворився на бойову операцію тактичного рівня, де росіяни намагаються продовжувати просування, незважаючи на великі втрати", – наводить видання слова полковника на брифінгу в Міністерстві оборони Естонії

За його словами, інтенсивність атак російських військ цього тижня залишилася на тому ж рівні, що й раніше, і щодня здійснювалося 150-160 атак. "Виходячи з обстрілів, що відбулися, все ж можна сказати, що основні зусилля Російської Федерації зосереджені в Покровському районі Донецької області, де досі відбувається половина бойових контактів", – додав Ківісельг.

Коментуючи певний успіх російських військ у вторгненні в українську Сумську область, що межує з Курською областю, начальник розвідки Міністерства оборони зазначив, що, незважаючи на початковий успіх та постійні спроби, просування росіян там значною мірою зупинено. "Самі українці прокоментували початковий успіх росіян, заявивши, що вони були недостатньо добре підготовлені та не мали оборонних споруд у цьому районі – помилку, яку вони вже виправили", – додав він.

"Щодо подальших дій, оцінка залишається такою, що хоча стратегічні цілі та плани росіян не змінилися, попри їхні зусилля, російська сторона не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск", – підсумував Ківісельг.