На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

У 2025 році Україна знайшла $43 млрд в фінансування оборонно-промислового комплексу, на 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни партнера на підтримку ОПК, заявив президент Володимир Зеленський.

"В цьому році ми знайшли в ОПК 43 млрд доларів. Це гроші, які поступають на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК. На наступний рік, в принципі, є такий сигнал нашим партнерам, ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

"Україна - це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера", - додав президент.