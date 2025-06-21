Інтерфакс-Україна
Події
11:27 21.06.2025

Небезпечні касетні боєприпаси виявлені на території Кременчуцького району - поліція

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Небезпечні касетні боєприпаси виявлені на території Кременчуцького району - поліція
Фото: https://npu.gov.ua

Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району (Полтавщина) на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів, повідомила Національна поліція України.

"Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини. Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей", - йдеться у пресрелізі.

Поліція нагадує про заборону: торкатися підозрілих предметів; переміщати або переносити їх; наближатися до них чи дозволяти робити це іншим.

"У разі виявлення підозрілого предмета негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або зверніться до ДСНС", - наголосили правоохоронці.

Теги: #нацполіція #боєприпаси #обстріл #полтавщина

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