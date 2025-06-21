Інтерфакс-Україна
Події
07:59 21.06.2025

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 116 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 116 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів, 1 танк, 5 бронемашини, 19 артсистем, 123 БПЛА, а також 116 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1010390 (+1060) осіб, танків – 10955 (+1) од, бойових броньованих машин – 22865 (+5) од, артилерійських систем – 29393 (+19) од, РСЗВ – 1421 (+0) од, засоби ППО – 1188 (+0) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123) од, крилаті ракети – 3369 (+0), кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116) од, спеціальна техніка – 3920 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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