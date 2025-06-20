Зеленський: Росія хоче воювати

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова відносно того, що Росія має стратегічну перевагу та не бажає припинення вогню в Україні.

"Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм "не хочеться" йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше. Аятола Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у п'ятницю.

Президент зазначив, що він доручив готувати деякі "додаткові можливості співпраці" в межах коаліції охочих.

"Доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах коаліції охочих – те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки… Буде більше наших рішень заради відновлення безпеки. Я дякую всім, хто нам допомагає!" - наголосив Зеленський.

Він також заявив, що Україна буде посилювати санкційний тиск на Росію.

"Була сьогодні тривала доповідь щодо нашої санкційної політики – саме тих напрямів, які б’ють по економічних спроможностях Росії на нашій тимчасово окупованій території. Ми готуємо відповідні рішення РНБО. Сьогодні ж є і новий санкційний пакет нашої держави проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії, зокрема у виробництві дронів. Продовжимо цей тиск і разом із нашими партнерами. Наші санкції будуть продовжені партнерами, ми працюємо над цим – і, до речі, не тільки у європейських юрисдикціях", - заявив Зеленський.