Інтерфакс-Україна
Події
20:34 20.06.2025

Зеленський заявив про збільшення обсягів виробництва перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів"

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Зеленський заявив про збільшення обсягів виробництва перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вітчизняному ОПК їде робота щодо нарощування виробництва дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від російських ударних безпілотників.

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств – а відповідно, видів дронів – дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у п'ятницю.

 

Теги: #ппо #зеленський

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