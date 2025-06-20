Зеленський заявив про збільшення обсягів виробництва перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вітчизняному ОПК їде робота щодо нарощування виробництва дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від російських ударних безпілотників.

"Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств – а відповідно, видів дронів – дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у п'ятницю.